Bafra’da sokak hayvanları unutulmadı

Etkili kar yağışı ile birlikte birçok bölgede kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdüren Bafra Belediyesi, sokak hayvanları için de harekete geçti. Yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bafra’da havaların soğumasıyla beraber yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, hazırlanan yiyecekleri hayvanların park ve yaşam alanlarına bıraktı.

Başkan Hamit Kılıç, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkararak gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Hayvan sevgisi, yüce dinimizin ve kültürümüzün gereğidir. Yüce Rabb’imizin sessiz kulları olan hayvanlara sahip çıkmak vicdani bir sorumluluktur. Biz de bu çalışma ile hem onların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak hem de vatandaşlarımızın ve imkân sahibi kurum, kuruluşların dikkatini bu konuya çekmek istedik. Ekiplerimiz daha önce olduğu gibi bu konuda da çalışmalarına devam edecek."