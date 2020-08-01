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Bafra’da silahlı kavga şüphelisine adli kontrol
SAMSUN'UN BAFRA İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA SİLAHLA 1 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
SAMSUN 01.08.2020, 16:54
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Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan kavgada silahla 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dün gece Tabakhane Mahallesi Medrese aralığında meydana gelen olayda tartıştığı Mehmet A. isimli şahsı silahla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.T’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan Mehmet A’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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