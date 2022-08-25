Bafra’da silahlı kavga: 1 yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla elinden vuruldu.
Samsun’un Bafra ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla elinden vuruldu.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi 5. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dursun Y., verdiği siparişi zamanında teslim etmediğini iddia ettiği demirci ustası M.G’nin iş yerine giderek onunla tartıştı. Tartışma esnasında Dursun Y. silah çekti. M.G., çıkan arbedede Dursun Y’nin elindeki silahı almak için müdahale etti. Silahın ateş alması sonucu Dursun Y. sol elinden yaralandı. Yaralı, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptıkları araştırma sonucunda olayda kullanılan silahı buldu. Hastanede tedavisi tamamlanan ve 1,67 promil alkollü çıkan Dursun Y. gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan M.G. serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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