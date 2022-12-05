Bafra’da silahla yaralama olayında 2 tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle bir kişinin yaralanmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün gece Dursun Ö.’ye arkasından tüfekle ateş edildi. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Sırtından girip göğsünden çıkan kurşunla ağır yaralanan Dursun Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ateş ettikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili O.Y., Ö.Y. ve Y.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.Y. ile Ö.Y. tutuklanırken, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.