Bafra’da ‘Sıfır Atık’ seferberliği

Bafra Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nin ilçede startını verdi.

Pilot bölge olarak Altınyaprak Mahallesi’nin seçildiği projede, ilçe genelinde gri çöp konteynerlerinin yanına mavi geri dönüşüm atık konteynerleri yerleştirildi. 10 noktada kağıt, plastik, metal, cam ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık piller toplanabilmesi amacıyla mobil atık getirme merkezleri oluşturuldu. Bayat ekmekler için bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi. Tüm eczanelerimize atık ilaç toplama kutuları teslim edildi. Berber ve kuaförlere atık jilet kutuları dağıtıldı. 1. sınıf atık getirme merkezi kuruldu.

Proje ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürlerin ilçede dağıtımı sürüyor. Çevre mühendislerinden oluşan ekipler ev hanımları başta olmak üzere her yaştan ilçe sakinine proje ile ilgili bilgilendirme amaçlı ziyaretler gerçekleştiriyor. İlçede bulunan billboardlarda ise sıfır atık ile alakalı görseller yer alıyor.

“Atıklarımızı ayrıştıralım hep beraber kazanalım” yaklaşımı ile sürdürülecek proje ile ilgili bilgi veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Belediyemiz tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan geniş kapsamlı Sıfır Atık Projemizin onaylanmasıyla birlikle İlçemizde kolları sıvadık. Pilot Bölge olarak Altınyaprak Mahallemizin seçildiği projemizin ilk etabında on mahallemizde sıfır atık toplama merkezi oluşturacağız. Böylelikle başta ev hanımlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız geri dönüşüme uygun olan atıklarını bu merkezlere bırakma imkânına sahip olacaklar.7 bölümden oluşacak sıfır atık merkezleri kuracağız. Söz konusu projenin milli ekonomimize Baframızdan ciddi manada katkı sağlayacağına inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte yüzde 13 olan ve bakanlığımız tarafından 2023 yılında yüzde 35’e çıkarılması hedeflenen geri dönüşüm hedefine Bafra olarak üst düzeyde katkı sağlamak istiyoruz. 2019 yılında Türkiye genelinde sıfır atık temalı ilk doğa ve kültür festivali olan Kapıkayafest’e ev sahipliği yapan bir belediye olarak geri dönüşüm ve sıfır atık konusunu oldukça önemsiyor, uygulamalardan öte proje aşamasında değerlendiriyoruz” dedi.