Bafra’da şehitler için 109. mevlit

Samsun Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından 109. mevlit okutuldu.

Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği’nce her ay düzenlenen Mevlid-i Şerif programının 109.’su dernek binasında gerçekleştirildi. Bafra Din Görevlileri Derneği Başkanı İsmail Hakkı Sipahi ve Hafız Ensar Boyun hocalar tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Yapılan duanın ardından Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Mümine Ersin tarafından Samsun Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü M. Sıddık Alagöz’e derneğe desteklerinden dolayı plaket verildi. Program yapılan ikramla sona erdi.

Düzenlenen programa MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, AK Parti Bafra İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Yıldızoğlu, AK Parti Bafra Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu, Bafra Din Görevlileri Derneği Başkanı İsmail Hakkı Sipahi, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.