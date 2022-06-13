Bafra’da satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Bafra Belediyesi tarafından, Türkiye Satranç Federasyonu’nun desteğiyle ikinci kez düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Ali Kale Turistik Tesisleri’nde beş kategoride yapılan ve iki gün süren turnuvada dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini aldı. 400 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sonucunda, A kategorisinde birinci Vugar Rasulov, ikinci Umut Ata, üçüncü Davut Can Yüksel, en iyi kadın sporcu Narmin Kazimova, en iyi Bafralı sporcu Recep Köksal oldu. B kategorisinde birinci Burhan Hikmet Zeyrek, ikinci Enes Akif Taşhan, üçüncü Muhammed Yankıncı, en iyi kadın sporcu Berra Yaman, en iyi Bafralı sporcu Enver Şenkal oldu. 12 yaş ve altı kategorisinde birinci Doruk Alp Özmen, ikinci Kaan Efe Balcı, üçüncü Barış Ermiş, en iyi kadın sporcu İremsu Melek Deniz, en iyi Bafralı sporcu Rüzgar Kayra Yılmaz oldu. 10 yaş ve altı kategorisinde birinci Aras Çelik, ikinci Yiğit Eren Özer, üçüncü Abdullah Yusuf Delen, en iyi kadın sporcu Zeynep Albayrak, en iyi Bafralı sporcu Mehmet Akif Baylan oldu. 8 yaş ve altı kategorisinde birinci Mehmet Kerem Tuzcu, ikinci Ahmet Hakan Balcı, üçüncü Aras Ömer Özkan, en iyi kadın sporcu Arya Yaman, en iyi Bafralı sporcu Çağan Efe Sarı ödül almaya hak kazandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, “Gençlerimizin bu güzel spor dalıyla ilgilenmesi bizim önceliğimiz. Düzenlediğimiz satranç turnuvasında çocuk ve gençlerimizin büyük bir coşkuyla buluşması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Baframızın bu güzide ortamında iki gün süren turnuvamıza gösterilen ilgiden memnunuz. Bizlere desteğini esirgemeyen Federasyonun Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse’ye, Bafra Temsilcisi Cemal Bekgöz’e ve katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesisleri’nde gerçekleşen ödül törenine AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, İYİ Parti İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal, Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra Halk Eğitim Müdürü Hacı Avcı, Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilcisi ve Başhakem Duran Karaköse, Satranç Federasyonu Bafra Temsilcisi ve Başhakem Cemal Bekgöz, sporcular ve davetliler katıldı.