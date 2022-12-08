Bafra’da sanat kurslarına yoğun ilgi

Bafra Belediyesi ilçede yaşayan sanata duyarlı çocukları ’sanat kursları’ çatısı altında birleştirmeyi sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden kurslar, İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçiriliyor. Bafra Belediyesi’nin sanat kurslarında yaklaşık 300 öğrenci gitar, piyano, ses eğitimi, resim, keman, bağlama ve tiyatro eğitimlerinden yararlanıyor. Hayata geçirilen sanat kurslarına duyulan ilgiden memnun olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine rehberlik etmek gayesi ile başlatılan sanat kurslarımız, kültür ve sanat merkezlerimizde çeşitli branşlarda devam ediyor. Bafra’da sanatın gelişmesini ve her kesimin bu gelişmeye dâhil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Sanat Kurslarımızın hayata geçilmesinde bizlere destek olan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Gazipaşa Mahallesi Hüseyin Baş Hacıbaşıoğlu Kültür ve Sanat Merkezi ve Hikmet Hacıbaşıoğlu Kültür ve Sanat Galerisi’ndeki eğitimler hafta içi her gün 15.00–20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak veriliyor.