Bafra’da ruhsatsız tabanca, tüfek ve hassas terazi ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir ikametgâhta yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah, kesici alet ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fatih Mahallesi’nde M.K.’ya ait ikametgahta arama yapıldı. Yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız tüfek, tabanca, bıçak, 2 adet hassas terazi ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.