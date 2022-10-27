Bafra’da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Emirefendi Mahallesi’nde Ş.Y’ye ait evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Ş.Y. ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.