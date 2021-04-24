Bafra’da larva ile mücadele çalışması

Bafra Belediyesi karasinek ve sivrisineklerin üreme noktalarında larva ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların bahar ve yaz aylarını daha rahat ve huzurlu geçirmelerin yanında çevreyi ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla başlattıkları çalışma kapsamında, halk ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan sivrisinek gibi haşerelerin üremesine müsait alanlarda larva mücadelesine başlandı. Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda; sinek, larva ve haşere ile mücadelede uygulama şekli ve kullanılan ilaçların insana ve çevreye zarar vermeyecek nitelikte olmaması noktasında azami dikkat gösteriliyor. Bafra merkez ve bağlı mahallerinde bulunan rögarlar, çöp konteynırları ve bunun gibi haşere üreme alanlarında periyodik olarak larva ile mücadele çalışması yapılıyor.