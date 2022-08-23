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Bafra’da kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 197 gram kubar esrar, 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

SAMSUN 23.08.2022, 22:17
Bafra’da kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 197 gram kubar esrar, 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde H.D.’ye ait evde yapılan aramada 197 gram kubar esrar ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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