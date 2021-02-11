Son Dakika
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi
Bafra’da karantinayı ihlal eden şahıs polis ekiplerince yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde polis uygulama noktasında yapılan kontrolde korana virüs (Kovid-19) testi pozitif olan bir şahıs yakalandı.
SAMSUN 11.02.2021, 22:03
3
Samsun’un Bafra ilçesinde polis uygulama noktasında yapılan kontrolde korana virüs (Kovid-19) testi pozitif olan bir şahıs yakalandı.Samsun-Sinop karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durdurdukları araçta bulunan S.G. isimli şahsın yapılan sorgusunda korana virüs testinin pozitif olduğunu belirledi. Şahıs filyasyon aracı ile karantina süresi bitene kadar Samsun’a yurda gönderildi.