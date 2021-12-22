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Bafra’da kar yağışı
Samsun’un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
SAMSUN 22.12.2021, 16:00
Samsun’un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar, Musa Cevher Dudayev ve Atatürk Bulvarlarında araçlarıyla ilerlemede zaman zaman zor anlar yaşadı. Kent meydanına gelen gençler ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.
Kar yağışının etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.