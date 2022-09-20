Bafra’da kaçak alkol ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde evinde kaçak alkol imal eden şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde İshaklı Mahallesi’nde M.Ç’ye ait evde yapılan aramada 10 şişe şarap, 3 litre etil alkol ve 5 lire kaçak rakı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.