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Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

SAMSUN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE AĞILLAR MAHALLESİNDEKİ SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE 2 AYRI ADRESDE YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ TABANCA İLE ELEKTRONİK HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

SAMSUN 18.09.2020, 05:43
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Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Ağıllar Mahallesi’nde sabah saatlerinde H.İ.A. isimli şahsın evinde narkotik dedektör köpeği ‘Ozon’ ile yapılan arama neticesinde 72 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet elektronik hassas terazi ve önceden hırsızlığa konu olan bir adet cep telefonu ele geçirildi. Akşam saatlerinde yine Ağıllar Mahallesi’nde F.D. isimli şahsın evınde yapılan aramada da 26 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs da ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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