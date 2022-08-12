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Bafra’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs araç içinden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

SAMSUN 12.08.2022, 17:15
Bafra’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs araç içinden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay, Atatürk Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde oturan Y. B. isimli şahsa, otomobil içerisinden en az 3 el ateş edildi. Saldırgan şahıs havaya ateş açarak olay yerinden araçla kaçtı. Saldırıda, kuaför işletmeciliği yapan Y.B. bacağından yaralandı. Mermilerden biri bir iş yerine isabet etti. Olay esnasında kaldırım üzerinde oturan şahıs da tehlike atlattı.

Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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