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Bafra’da huzur toplantısı

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında “Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı” düzenlendi.

SAMSUN 30.09.2021, 09:36
Bafra’da huzur toplantısı

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında “Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı” düzenlendi.

Öğretmenevinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği sekreteryasıyla düzenlenen toplantıda ilçe merkezinde yaşanılan asayiş, trafik, narkotik vb. konular ele alınıp görüş alışverişinde bulunuldu. Muhtarların sorumluluk alanlarında bulunan mahallelerin park kontrolleri, okul çevrelerinde devriye-denetim, kent estetiği ve toplum sağlığını bozan metruk binalar, trafik denetleme talepleri görüşüldü.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim amirleri, Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Andiç ve merkez mahalle muhtarları katıldı.

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