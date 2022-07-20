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Bafra’da hortum görüntülendi

Samsun’un Bafra ilçesinde denizde hortum oluştu. Çıkan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

SAMSUN 20.07.2022, 12:34
Bafra’da hortum görüntülendi

Samsun’un Bafra ilçesinde denizde hortum oluştu. Çıkan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Fener Mahallesi açıklarında denizde çıkan hortum, yaklaşık 10 dakika deniz yüzeyinde kaldı. Sahilden uzak noktada meydana gelen hortum bir vatandaş tarafından evinin balkonundan cep telefonu ile görüntülendi. Çıkan hortum herhangi bir mal ve can kaybına neden olmazken, bir süre sonra denizin ortasında kayboldu.

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