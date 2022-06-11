Bafra’da gençler rap müziğe doydu

Samsun Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Resul Aydemir konserinde gençler rap müziğe doydu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen konser öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerce alana girişlerde konser gelenler didik didik arandı. Güvenlik önlemlerinin hat safhada olduğu gecede müzikseverler rap müzikle coştu.

Konser öncesi konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Pandemi bizi yordu. Bundan sonra kültür ve sosyal faaliyetlere ihtiyacımız var. Haziran ayı kültürel faaliyetlerimiz açısından dolu dolu geçecek. Kültür gecelerimiz, peşinden böyle bir konserimiz. Cumartesi ve pazar günü Türkiye çapında bir satranç turnuvamız var. Peşinden çocuklar için çocuk festivali, diğer taraftan Kapıkaya Festivali’ne hazırlanıyoruz. Orada da konserlerimiz olacak. Bafra’yı haziran-temmuz aylarında dolu dolu bu tür faaliyetlerle geçireceğiz. Bafra’nın bu tür kültürel sosyal faaliyetleriyle anılmasını istiyoruz. Sizlerle coşkulu geceler geçirmek istiyoruz. Sizdeki bu coşku ve hareketlilik bizleri motive ediyor" dedi.

Başkan Kılıç’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Resul Aydemir, meydanı dolduran genlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Resul Aydemir’e kuş cennetini simgeleyen plaket verdi. Ardından Resul Aydemir , Başkan Kılıç’la birlikte özçekim yaptı.

Konsere Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.