Bafra’da Engelsiz Emekler Sergisi açılacak

Samsun’un Bafra ilçesinde 11 Mayıs Çarşamba günü “Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi” açılacak.

Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi üyelerinin el emeği göz nuru çalışma ve ürünlerinin yer aldığı sergi, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te açılacak. Engellilere yönelik olarak Halk Eğitim Merkezi koordinasyonu ile hayata geçirilen el sanatları kursunun ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Engelliler Haftası kapsamında hazırlanan sergide ziyaretçiler aynı zamanda el emeği ürünler arasından beğendiklerini satın alabilecek.

Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’ndeki açılacak Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi’nde; tığ işi ile yapılan çantalar, şallar, supla takımları, düzenleyici çeşitleri, pul işi ile yapılan seccade, ranır takımları, panç işi ile yapılan yatak odası takımları, kanaviçe işi ile yapılan ranır takımlar, seccadeler, masa örtüleri, Bafra işi ile yapılan takım çeşitleri gibi ürünler yer alacak.

“Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi” Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamındaki gerçekleştirilecek sergi, ay sonuna kadar devam edecek.

Engelliler Haftası etkinlikleri

Bafra Belediyesi,10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında ayrıca bağlama kursuna devam eden ve aralarında engelli kursiyerlerin de yer aldığı mini konser, engelliler ile Bafrasporlu eski futbolcuların mücadele edeceği halı saha futbol karşılaşması ve farklı dallarda aktif engelli bireylerinde yer alacağı çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.