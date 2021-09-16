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Bafra’da dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.

SAMSUN 16.09.2021, 12:05
Bafra’da dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Samsun’da metrekareye düşen 30 kilo yağmur nedeniyle Bafra ilçesinde su taşkınları yaşandı. Gece başlayan sağanak yağış sonrası sabah saatlerinde Horhor Deresi taştı. Lengerli, Evrenuşağı, Uluağaç, Sürmeli, Çalköy ve Darboğaz Mahallerinde tarım arazileri sel suları altında kaldı. Su taşkını nedeniyle Langerli-Nebiyan Grup Yolu trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek önlem aldı. Sel suları nedeniyle yolda mahsur kalan minibüs, traktörle çekilerek kurtarıldı.

Lengerli Muhtarı Rahmi Şahin, "Bizim buralarda yağmur fazla yağmadı ama Çatak, Evrenuşağı tarafından sel suları geldi. Arazi düz olduğu için de buraları su bastı. Bayağı zarar gören ekili alanlar var" dedi.

Bölgede jandarma ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İki okulda eğitime ara

Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar da göle döndü. Su baskını nedeniyle Atatürk Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 2 gün tatil edildi. İki okulda da temizlik çalışmaları yapıldı.

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