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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Göçük altında kalan işçi olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.
Bafra’da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Samsun’un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
SAMSUN 24.05.2022, 22:43
Samsun’un Bafra ilçesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda takibe alınan araçta yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilogram metamfetamin, 594 adet ecstasy hap,155.14 gram skunk ve 39.41 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.