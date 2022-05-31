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Bafra’da çocuklar festivalde buluşacak

Bafra Belediyesi 14-15 Haziran tarihlerinde ‘Çocuk Festivali’ düzenleyecek.

SAMSUN 31.05.2022, 14:31
Bafra’da çocuklar festivalde buluşacak

Bafra Belediyesi 14-15 Haziran tarihlerinde ‘Çocuk Festivali’ düzenleyecek.

3 ayda 30 şehir ve 30 bin çocuğun hayallerine dokunmak için yola çıkan bir eğlence merkezi, 14-15 Haziran tarihlerinde Bafra’da gerçekleştirilecek programlar ile çocuklar festivalde buluşacak.

Festivalde; şişme oyun grupları, survivor parkı, çizgi film oyun kahramanları gibi pek çok etkinlik ile çocukların keyifli anlar yaşaması sağlanacak.

Bafralı çocuklar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde 09.30-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek festivale ücretsiz olarak katılabilecek.

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