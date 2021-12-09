Bafra’da çocuk tiyatrosuna yoğun ilgi

Bafra Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanıp sahneye konulan “Masallar Küstü” adlı oyun, başta çocuklar olmak üzere Bafralıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tiyatroda, Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen ’çocuk tiyatrosu kursu’ öğrencileri rol aldı. Remziye Cezayirli yönetmenliğinde Belediye Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyununu çok sayıda sanatsever izledi.

Oyunu izleyenler arasında Bafra Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Tokgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, Belediye Meclis Üyesi Yüksel Bozkurt ve Bafra Halk Eğitim Müdürü Hacı Avcı da yer aldı.

Salonu dolduran izleyiciler oyunda rol alan çocukların performansını alkışladı. Sahnelenen tiyatro oyunu sonrası çocuklara teşekkür belgeleri verildi. Bafra Belediyesi Konservatuvarı’nda 100 çocuğa tiyatro eğitimi veriliyor.