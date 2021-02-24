Bafra’da çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

Yangın ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kimsenin olmadığı bir anda Mehmet Kurt isimli şahsa ait 2 katlı evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Alevleri gören komşuları itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev küle döndü.

Jandarma ekipleri ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı anlaşılan yangınla ilgili inceleme başlattı.