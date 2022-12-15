Bafra’da Çeltik Komisyonu üye seçimi

Samsun’un Bafra ilçesinde Çeltik Komisyonu üye seçimleri yapıldı.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde 2 bin 300 çeltik üreticisinden 1146’sı oy kullandı. 3 adayın yarıştığı seçimde 542 oy alarak komisyona üye olarak seçilen Kaygusuz Mahallesi’nden çeltik üreticisi Mecit Aytek, 3 yıl görev yapacak.

Seçimde diğer adaylar Şükrü Derebey 343, Salih Küçük ise 241 oy aldı.