Bafra’da Çanakkale Destanı heyecanı

Bafra Belediyesi, 1915 yılına damgasını vuran, Türk tarihine kahramanlar hediye eden Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde ilçede çok sayıda öğrenciyi Çanakkale Destanı adlı çocuk tiyatrosu ile buluşturdu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen tiyatro oyununu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ta çocuklarla birlikte izledi.

Çanakkale Destanı isimli tiyatro oyunu 3 seans olarak sergilendi.

Sahnelenen oyunun çocuklar tarafından ilgiyle karşılanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Çanakkale, tarihimizin altın sayfalarından biridir. Bizim onurumuzdur, bizim en büyük ortak paydamızdır. Çanakkale Şehitliği’nde yurdumuzun doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden ve hatta sınırlarımızın ötesinden şehitlerimiz var. Onun için en büyük ortak paydamızdır. Çanakkale Zaferi’nin hatırasını, gelecek nesillere aktarmak başlıca görevlerimizden. Bu düşünce ile ilçemizde sahnelenmesini sağladığımız Çanakkale Destanı isimli oyuna çocuklarımızın gösterdiği ilgi bizi mutlu etti. Benzer organizasyonlara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.