Bafra’da bilim fuarı açıldı

Samsun Bafra Fatih Ortaokulu’nun hazırladığı bilim fuarının açılışı Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından yapıldı.

Danışman öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı, farklı alanlardan projelerin yer aldığı bilim fuarı davetlilerden büyük beğeni aldı. Fuara katılan Kaymakam Ertürkmen, bu tür etkinliklerin yapılmasının takdire değer olduğunu ve öğrencilerin gelişimine katkı sunduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bafra Fatih Ortaokulu Bilim Fuarı’na Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.