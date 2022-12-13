Bafra’da beton yol seferberliği

Bafra Belediyesi, sıkıştırılmış beton (SSB) yol yapımına, belirlenen program dâhilinde devam ediyor. Belediye bu kapsamda kısa sürede 38 bin 175 metre beton yol çalışması yaptı.

139 mahallesi bulunan ilçede Bafra Belediyesi, aralarında ilçe merkezine 80 km uzaklıkta bulunan Gökalan Mahallesi’nin de bulunduğu birçok noktada yaklaşık 38 bin 175 metre beton yol çalışması gerçekleştirdi. Belediye tarafından ilçeye kazandırılan beton santrali sayesinde ekonomik ömrü diğerlerine kıyasla oldukça uzun olan sıkıştırılmış beton yol yapımında örnek teşkil ederken, ağır taşıt trafiğinin ve mevsimsel değişikliklerin çok olduğu Türkiye’de, dayanıklılık ve uzun ömür özellikleri ile beton yollar çok önemli bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

Sıkıştırılmış beton yolun, asfalta göre daha ekonomik ve uzun ömürlü olması, bugün yapılıp yarın trafiğe açılabilmesi, özel makine ve artı maliyet gerektirmemesi ve çalışmalarda mevsimsel sorun yaşanmaması gibi oldukça fazla avantajı bünyesinde barındırdığını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Birçok Avrupa ülkesinde ağır trafik taşıyan yolların ortalama yüzde 40’ı beton yollardan oluşturulmuş durumda. Farklı bölgelerdeki yol üst yapı sistemi seçimlerinde iklim şartlarının yanında, trafik yükü, yol ömrü ve ekonomiklik gibi kriter dikkate alınıyor. Baframız ülkemizin en önemli ovalarından birine sahip. Ağır taşıt trafiğinin sık yaşandığı ilçemizde özellikle dış mahallelerimizde sıkıştırılmış beton yol çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz” dedi.

Bölgede sıkıştırılmış beton yol hizmetini hayata geçiren ilk belediyelerden biri olduklarının altını çizen Hamit Kılıç, “Kendi üretimimiz olan bu sistemle tasarrufun yanında, oldukça uzun sürecek yol konforu da sağlıyoruz. 139 mahallesi ile geniş bir hizmet ağına sahibiz. Kısa süre içerinde ilçemiz genelinde 38 bin 175 metre beton yol çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.

Başkan Hamit Kılıç, ilçede sıkıştırılmış beton yol tercihini en üst seviyelere çıkarmaya yönelik tüm çabalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.