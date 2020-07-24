Bafra’da Ayasofya sevinci
BU TARİHİ ANA ŞAHİTLİK ETMEKTEN DOLAYI BÜYÜK BİR MUTLULUK VE GURUR DUYDUKLARINI İFADE EDEN BAŞKAN KILIÇ,” DANIŞTAY, AYASOFYA'YI MÜZE YAPAN 24 KASIM 1934 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARINI İPTAL ETMİŞ, CUMHURBAŞKANIMIZIN KARARI İLE DE AYASOFYA'NIN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NA DEVREDİLEREK İBADETE AÇILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. BÖYLECE FETİH HAKKI OLAN AYASOFYA ASLINA RÜCU ETMİŞ, İSTANBUL'UN FATİHİ SULTAN MEHMET HAN'IN VASİYETİ YERİNE GELMİŞTİR. BUGÜNLERİ BİZLERE GÖSTEREN, BİR DUAMIZI DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN RABBİMİZE HAMD EDİYORUZ. TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR. AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASI İÇİN ÇABA SARF EDEN CUMHURBAŞKANIMIZA VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM. İSTANBUL'UN FATİHİ KUTLU KOMUTAN FATİH SULTAN MEHMET'İ VE KAHRAMAN ECDADIMIZI RAHMETLE ANIYORUM. HAYIRLI OLSUN” DEDİ.
86 yıl müze olarak kalan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılarak cuma namazının kılınması tüm ülkede olduğu gibi Bafra’da da sevinç ile karşılandı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç şerbet dağıttı.
Başkan Hamit Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Ayasofya’nın ibadete açılmasının sevincini Bafralılarla paylaştı. Başkan Hamit Kılıç, cuma namazını Çarşı Camisi’nde eda ettikten sonra AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barbaros Turna ile birlikte Bafralılara Osmanlı şerbeti ikram etti.
Bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Danıştay, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Cumhurbaşkanımızın kararı ile de Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Böylece fetih hakkı olan Ayasofya aslına rücu etmiş, İstanbul’un fatihi Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabb’imize hamdediyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarih yazmaya devam ediyor. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için çaba sarf eden Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstanbul’un fatihi kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet’i ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Hayırlı olsun” dedi.
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