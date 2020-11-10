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Bafra’da Atatürk’ü anma töreni
SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ NEDENİYLE TÖREN DÜZENLENDİ.
SAMSUN 10.11.2020, 10:41
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Samsun’un Bafra ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkan Hamit Kıkıç’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan törende saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, daire müdürleri, gaziler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve sivil erkan ve öğrenciler katıldı.