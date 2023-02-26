Bafra’da asayiş ve narkotik uygulaması: 7 şahsa işlem

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan asayiş ve narkotik uygulamasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan asayiş ve narkotik uygulamasında 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 gram esrar maddesi, 3 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. 7 şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.