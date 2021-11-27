Bafra’da asayiş uygulaması

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalarda her taraf didik didik arandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 sabit noktada ve eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama da 750 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. 115 araç kontrol edilirken 4 araca 9 bin lira cezai işlem yapıldı. 2 iş yerine de mevzuata aykırı davranmaktan idari para cezası uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.