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Bafra’da asayiş uygulaması

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalarda her yer didik didik arandı.

SAMSUN 28.05.2022, 09:02
Bafra’da asayiş uygulaması

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalarda her yer didik didik arandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çok sayıda personelle sabit 5 noktada ve eğlence mekânlarında asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama da 546 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. 1 yoklama kaçağı, 1 aranan şahıs yakalandı. 1 iş yerine yaşı küçük şahıs kabul etmekten, 1 şahsa da 6136 SKM kapsamına giren 1 adet bıçak elde edilerek adli işlem yapıldı. 158 araç kontrol edildi, 3 araca 5 bin 924 lira ceza yazıldı. 1 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

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