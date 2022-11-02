Bafra’da aranan 4 şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan B.E, O.V, Ö.Y. ve E.B.K. isimli şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.