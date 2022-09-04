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Bafra’da 55 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alındı.
SAMSUN 04.09.2022, 12:03
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Alaçam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.A (44) ve A.A(48) isimli şahıslar tarafından hasadı yapılmış 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. ve A.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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