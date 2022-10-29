Bafra’da "4. Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" düzenlendi

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" ilçe halkına bayram coşkusunu yaşattı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı kutlamaları kapsamında "Bisikletini Al Gel, Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gencinden yaşlısına eline bisikletini alan birçok vatandaş bisiklet turuna katılmak üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na koştu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın startıyla başlayan bisiklet turu, Kızılırmak Sedde Parkı’nda son buldu. Başkan Kılıç, bisikletiyle alana gelen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Tura katılan bisikletçilere meyve suyu ve kek ikram etti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hep beraber kutluyoruz. Sabah ilk kutlamamızı okullarımızla beraber yaptık. Şimdi de bugünün hatırasına geleneksel hale getirdiğimiz bisiklet turu için buradayız. Vatandaşlarımızla, öğrencilerimizle hep beraber bisiklet turu yapacağız ve hediyelerimiz olacak. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Hep beraber coşkuyla Cumhuriyeti kutluyoruz” dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, “Cumhuriyet Bayramımızı, en büyük bayramımızı kutlamaya devam ediyoruz. Belediyemizin bu etkinliği sayesinde geleceğimizin teminatı, cumhuriyeti emanet edeceğimiz gençlerimizin burada bulunması, belediyemizin onlara önem vererek sizlerle beraber olması gerçekten çok güzel ve benim içinde bir övünç kaynağıdır” diye konuştu.

Kaymakam Ertürkmen ve Başkan Kılıç tarafından bisiklet turuna katılanlar arasında çekilen kurada 4 adet bisiklet ve çeşitli hediyeler, ödül olarak verildi.