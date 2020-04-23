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Bafra’da 23 Nisan coşkusu bir başka oldu

BAFRA BELEDİYESİ, 23 NİSAN KUTLAMALARININ 100. YILA YAKIŞIR COŞKUYLA GERÇEKLEŞMESİ VE KOROANVİRÜS NEDENİYLE EVLERİNDE OLMASI GEREKEN ÇOCUKLARIN BU COŞKUDAN MAHRUM KALMAMASI İÇİN DİKKAT ÇEKİCİ BİR ETKİNLİĞİ HAYATA GEÇİRDİ

Bafra’da 23 Nisan coşkusu bir başka oldu

BAFRA BELEDİYESİ, 23 NİSAN KUTLAMALARININ 100. YILA YAKIŞIR COŞKUYLA GERÇEKLEŞMESİ VE KOROANVİRÜS NEDENİYLE EVLERİNDE OLMASI GEREKEN ÇOCUKLARIN BU COŞKUDAN MAHRUM KALMAMASI İÇİN DİKKAT ÇEKİCİ BİR ETKİNLİĞİ HAYATA GEÇİRDİ

23 Nisan 2020 Perşembe 13:35
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Bafra’da 23 Nisan coşkusu bir başka oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde, TBMM’nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sıra dışı bir organizasyonla kutlandı.

Bafra Belediyesi, 23 Nisan kutlamalarının 100. yıla yakışır coşkuyla gerçekleşmesi ve korona virüs nedeniyle evlerinde olması gereken çocukların bu coşkudan mahrum kalmaması için dikkat çekici bir etkinliğe imza attı. Sokağa çıkma yasağından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayan çocuklara Bafra Belediyesi oluşturduğu "Çocuk Şenliği Otobüsü" ile tüm şehri dolaşarak, 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Çocuk Şenliği Otobüsü’nde bulunan Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve siyasi parti ilçe başkanları, ellerinde bayraklarla balkonları dolduran çocuklar ve ailelerinin bayramlarını kutladı. Kutlama şehir turuyla son buldu.

Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, “Korona virüs nedeniyle çocuklarımız meydanlarda olamadılar. Bizler de belediye olarak çocuklarımıza çok güzel bir etkinlik hazırladık. Siyasi parti ilçe başkanlarımızla birlikte çocuklarımızı balkonlara davet ettik, onlara el salladık. Bu milli birliğimiz ve beraberliğimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu milli bayramı hep beraber coşkuyla kutladık. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz korona virüsten en az zayiatla kurtulur" dedi.

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