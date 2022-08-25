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Bafra’da 2 torbacı gözaltına alındı
Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 torbacı gözaltına alındı.
SAMSUN 25.08.2022, 12:22
Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 torbacı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen U.Ö ve S.S.’yi yakaladı. Yakalanan şahıslarda satışa hazır 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 torbacı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’tan gözaltında alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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