Bafra’da 117 şahsa 226 bin lira ceza

Samsun’un Bafra ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 117 şahsa 226 bin 252 lira para cezası uygulandı.

12 Şubat-01 Mart tarihleri arasında ilçe genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, 100 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 208 bin 623 TL, 10 şahsa maske takmamaktan 9 bin TL, iş yerini geç kapatmaktan 1 iş yerine 860 TL, yasaklanan yerde sigara içen 5 şahsa 4 bin 300 TL ve 1 şahsa karantinaya uymamaktan adli işlem yapılıp 3 bin 469 TL idari para cezası olmak üzere toplam 117 şahsa 226 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi.