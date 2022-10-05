Bafra’da 1 ton 200 kilo Hint keneviri ve 300 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda yaklaşık 1 ton 200 kilo dişi Hint keneviri ile 300 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğanca Mahallesi’nde S.K.’ya(33) ait araziye Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda arazide ekili yaklaşık 1 ton 200 kilo dişi Hint keneviri, S.K’ya ait evde yapılan aramada da yaklaşık 300 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araziden sökülen dişi Hint kenevirleri ile kubar esrar 1 kamyon ve 1 kamyonetle Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.