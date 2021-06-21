Bafra Turizm MYO’da devir teslim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Seyfullah Gül, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da katıldığı devir teslim töreninde görevi Doç. Dr. Yasin Keleş’ten aldı.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Doç. Dr. Yasin Keleş’e verdiği emekler için teşekkür ederek, "Yasin Keleş Hocamız, Bafra Turizm MYO’nun geldiği noktaya ulaşması için çok güzel işler yaparak önemli bir mesafe kat etti. Bıraktığı yerden görevi devralan Seyfullah Gül Hocamızın da MYO’muzu tecrübesiyle ileriye taşıyacağına inanıyoruz ve bunun için her türlü desteği vermeye hazırız. Buradan aldığı bayrağı, kentteki dinamiklerle ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürerek daha ileri bir noktaya taşımasını ümit ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Görevi devralan Doç. Dr.Seyfullah Gül de "Bafra Turizm MYO’nun kurucu müdürü Yasin Keleş Hocamıza emekleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de desteğini bekliyorum. Bu bir bayrak yarışı ve biz de zamanı geldiğinde bu bayrağı yeni arkadaşlarımıza devredeceğiz” diye konuştu.

Turizm coğrafyası üzerine çalışmaları olduğunu da ifade eden yeni Bafra Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Seyfullah Gül, paydaşlarla bu alanda ortak çalışma ve proje geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek yerelin de katkısıyla MYO’ya hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Doç. Dr. Yasin Keleş ise görevde bulunduğu süre zarfında kendisine destek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek yeni Bafra Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Seyfullah Gül’e başarılar diledi.

Devir teslim törenin ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk ile birlikte Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu akademisyenleriyle görüşerek kendilerinden bilgi aldı. Görüşmede, MYO’nun ve yer aldığı kampüsün gelişmesi için fikir alışverişi yapıldı.