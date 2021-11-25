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Bafra Sera OSB Antalya’da tanıtıldı

Tarım sektörü Antalya’da düzenlenen uluslararası "Growtech" fuarında buluştu. Bafra heyeti ise ilçe tarımını ve Bafra TDİ Sera OSB’nin tanıtımını yapmak üzere tam kadro Antalya’da yer aldı.

SAMSUN 25.11.2021, 16:25
Bafra Sera OSB Antalya’da tanıtıldı

Tarım sektörü Antalya’da düzenlenen uluslararası "Growtech" fuarında buluştu. Bafra heyeti ise ilçe tarımını ve Bafra TDİ Sera OSB’nin tanıtımını yapmak üzere tam kadro Antalya’da yer aldı.

Antalya’da düzenlenen Growtech 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zulkif Dağlı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Ticaret Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, TSO Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve Bafra TDİ Sera OSB Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet organizasyonda Bafra TDİ Sera OSB’nin tanıtımını yapıp, mevcut durumdaki Sera işletme sahipleri ve yatırımcılarla istişareler gerçekleştirdi. Sera işletmelerinde genel yetiştiricilik ve ihracat çalışmalarıyla ilgili bilgi alındı.

25 ülkeden 510 firma yer aldığı böylesi bir organizasyonda bulunmanın önemine değinen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Antalya 20. Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nı Bafra heyeti olarak ziyaret edip, katılımcı firmalardan bilgi aldık. İlçe tarımının ve Bafra TDİ Sera OSB’nin tanıtımını yaptık” dedi.

Başkan Kılıç, “Söz konusu fuar Dünyanın en önemli örtü altı tarım sektörü fuarı durumunda. Bafra Sera OSB gerek tanıtımını yapmak ve gerekse seracılık alanında yeni ufuklara sahip olmak açısından bizler için oldukça önemli. Biz gerek tarım gerek hayvancılık noktasında da Bafra’mızın katma değerinin yükselmesi için çaba sarf ediyoruz. Tarımda da kendisini sürekli geliştiren, yenileyen bir şehir haline dönüşmek istiyoruz. Bunu da bu alanda uğraş veren paydaşlarımızla yapacağız. Nerede bir yenilik varsa, nerede yeni model bir çalışma varsa gelişmeleri takip edip ilçemize entegre etme arzusundayız” diye konuştu.

24-27 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olan fuarda, Sera & Sulama Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme ve Koruma”, “Tarım Makineleri” ve “Hayvancılık” olmak üzere toplam 5 kategori bulunuyor.

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