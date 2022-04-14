Bafra Sele Sepet Şenliklerine hazır

Covid-19 salgını nedeni ile iki yıldır balkonlarda kutlanan Geleneksel Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri, Bafra’da salgının etkisini kaybetmesi ile bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılacak.

Sadece Bafra’ya özgü olan ve her yıl Ramazan’ın 14. gününü 15. gününe bağlayan gece kutlanan Asırlık Gelenek Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların ilgi gösterdiği Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri’nde bu yıl animatör eşliğinde yarışmalar, Karagöz ve Hacivat, Nasreddin Hoca ve Keloğlan, ateşbaz şov, yüz boyama, sihirbaz, jonglör ve akrobasi gösterileri olacak. Şeker ve balon dağıtımının da yapılacağı şenlikleri çocuklar sabırsızlıkla bekliyor. Bafra Belediyesi tarafından organize edilen Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri’nin kutlanacağı akşam sokaklar; iftar sonrası evlere ellerinde fenerler dillerinde manilerle şeker ve hediyeler toplamaya giden çocuklarla şenlenecek. Mehteranla beraber yapılacak yürüyüşle Kent Meydanı’na geçilerek şenlik için hazırlanan etkinlikler izlenecek.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İki yıldır korona virüs nedeni ile balkonlarda kutladığımız asırlık geleneğimizi bu yıl hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 20.00’de Gençlik Merkezi önünde toplanarak yürüyüşe hazırlanacağız. 20.30’da Atatürk Bulvarı’nda ellerimizde fenerlerle ve Mehteranla yürüyüş gerçekleştireceğiz. 21.00’den itibaren ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızda özellikle çocuklarımızı eğlendirecek etkinliklerimiz başlayacak. Tabii, ilçemizin dört bir yanında mahallelerimizde çocuklarımız rengârenk fenerlerini yakarak, maniler söyleyerek gruplar halinde şeker ve harçlık toplamak için evleri ziyaret edecekler. Bu geleneğin yaşatılması, kültürümüze sahip çıkılması için belediye olarak elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz, halkımızdan da aynı beklenti içerisindeyiz. Şenliklerimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.