Bafra Ovası’nda kışlık sebze zamanı

Samsun’un Bafra Ovası’nda 100 bin dekar alanda yetiştirilen kışlık sebzeler pazarda yerini almaya başladı. Bu yıl biber çeşitleri ve çeltikte yüzü gülen üreticiler, kışlık sebzede de yüzlerinin gülmesini umut ediyor.

Ovada ekimi yapılan ıspanak, brokoli, karnabahar, lahana ve turp çeşitleri ile pırasada erkenci hasat başladı. Yeşilyazı Mahallesi’nde ekili alanları gezen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, kışlık ürünler hakkında üreticilerden bilgi aldı. Tosuner, “Beyaz lahana erken hasat var. Fiyatlar 3 buçuk ila 4 lira arasında. Brokolinin fiyatları 8-9 lira. Karnabaharın 15-20 güne hasadı başlar. Ovada 100 bin dekar alan üzerine kışlık sebze var. En fazla karnabahar, brokoli ile beyaz lahana. Bunlar yaklaşık 80 bin dekar alana hitap ediyor. Bafra Ovası tamamen organik ürünlere sahip” dedi.

Yeşil Yazı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aslan Bıyık ise, “Mor lahana hasadına başladık. Erkenci cins bu sene hava şartlarından dolayı biraz patlama yaptı. Bunu normalde 11. ayda kesmemiz lazımdı. Beklersek tonaj fazla olur ama zayiat fazla veririz. Fiyatlar şu an 3 buçuk 4 TL arasında. Ama 11-12’nci aylar kışlık sebzenin tam zirve yaptığı zaman fiyatlar daha iyi olur diye umuyoruz. Şu anda kırmızımız, beyazımız, pırasamız ovamızda çıkmaya başladı. Kesimlere devam ediyoruz. Bu sezon fiyatlar güzel olur, bizi tatmin eder inşallah. Biberden ve çeltikten üreticiler çok güzel para kazandı, kışlık sebzeden de beklentimiz bu yönde” diye konuştu.

Aslan Bıyık, çeltik gibi diğer ürünlerin de kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.