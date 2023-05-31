Bafra OSB’nin 5,5 kilometrelik beton yolu tamam

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 5,5 kilometrelik beton yol çalışmasını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, Bafra OSB’nin yol problemini çözdü. Konforlu ulaşım imkanı sağlayan 5.5 kilometrelik beton yol, Bafra OSB’nin değerine değer kattı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra OSB yolunun yapılmasının çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Yolun genişliği ve güvenliği önemliydi. Hızlı bir çalışma yaparak beton yolumuzun yapımını tamamladık. OSB’nin değerine değer katacak bir yol oldu. Kentimizin ekonomisi için çok önemli olan Organize Sanayi Bölgelerimizin ve burada faaliyet gösteren iş insanlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarındayız. Kentimizdeki OSB’lerin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz“ dedi.

“Genişletilen yol konforlu hale getirildi”

Bafra OSB beton yol çalışmasıyla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Bafra İlçe Şefi Salih Mollahüseyinoğlu, “Bu yolda vatandaşlar uzun yıllardır yaşadığı problemler vardı. Daha önce stabilize olan yolumuzda kamyonlar ve binek araçlar sıkıntılı bir şekilde ulaşım sağlıyorlardı. Yaptığımız planlama ile yol genişletme çalışmalarımız tamamlandı. Yol genişletme çalışmalarımızın ardından altyapı yapıldı. Ardından da hızla beton yolumuzun yapımını gerçekleştirdik. Şu anda çizgileri çizilmiş bir halde taşıt trafiğine açık. Kamyonlar ve binek araçlar rahatlıkla ulaşımlarını bu yoldan daha konforlu bir şekilde sağlayabiliyorlar” diye konuştu.

Büyükşehir’e teşekkür

Yapılan yolun çok güzel olduğunu belirten Mustafa Kaya isimli vatandaş ise “Önceden tozdan çamurdan buradan araba gitmiyordu. Daha önce böyle beton bir yol görülmedi. Uzun yıllardır burada yol problemimiz vardı. Çok zorluk çekerdik. Yolun yapımında katkısı olan herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Sorun çözüldü”

Ramazan Dikmen ise sürekli bu yolu kullandığını söyleyerek “Daha önce çok tozlu ve çamurluydu. Şu an tüm sorunlarımız çözüldü. Çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Bafra OSB yolunun sık kullanıldığını ve araç trafiğinin fazla olduğunu dile getirerek “Vatandaşlar önceden bu yolda giderken çok rahatsız oluyorlardı. Vatandaş olarak sorun yaşıyorduk. Şimdi ise çok güzel bir yol yapıldı” şeklinde konuştu.