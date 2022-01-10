Bafra OSB’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı

Samsun’un Bafra İlçe Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) "Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu" açıldı.

OSB’lerde Mesleki Eğitim Meslek Programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde OSB çalışanların programlardan yararlanmaları, mesleki ve teknik ortaöğretim sisteminde bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatları sunulması, bu amaç doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin istihdama hazırlanması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, “Mesleki ve teknik eğitim sistemi, paydaşlarla iş birliği içinde sektörlerin ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenerek ve geliştirilmekle birlikte ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki becerilerinin geliştirilmesi açısından öğrencilere çok çeşitli imkanlar sunabilmektedir” dedi.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tarık Dursun Dinçer ise "OSB’de çalışanların kalfalık ve usta öğreticilik sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin tanıtımı ve katılımların arttırılması, protokol kapsamındaki okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile OSB yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim, işbaşında eğitim, uzaktan eğitim düzenlenmesi, okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması ve temrinlik malzeme desteği sağlanması, mezun öğrencilerin istihdamının sağlanması, protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler arasında yer alıyor” diye konuştu.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, OSB Müdürü Recai Akçer ve meslek lisesi müdürleri katıldı.