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Bafra Millet Bahçesi Projesi onaylandı

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN ONAYLANARAK RESMİ GAZETEDE YAYINLAN ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ SİTESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİNİN ARDINDAN, RESMİ BAŞVURUSU DAHA ÖNCE YAPILAN MİLLET BAHÇESİ PROJESİNİN DE İLGİLİ BAKANLIKÇA ONAYLANMASI İLÇEDE MEMNUNİYETLE KARŞILANDI. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ TARAFINDAN BAŞLATILAN DAHA ÇOK YEŞİL ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA, KIZILIRMAK SEDDE KIYISI BOYUNCA 4 PARSELDEN OLUŞAN TOPLAM 310 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE MİLLET BAHÇESİ YAPILMASI HUSUSUNDAKİ BAŞVURU 24 HAZİRAN’DA YAPILMIŞTI. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.07.2020 TARİHLİ YAZISINDA; BAFRA İLÇESİNDE YER ALAN, İMAR PLANINDA “PARK VE MESİRE ALANI” OLARAK PLANLANAN, BÖLGEDE KAYMAKAMLIK HİZMET BİNASININ YER ALDIĞI RESMİ KURUM ALANI, BELEDİYE HİZMET ALANI, CAMİ ALANI VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI İLE KIZILIRMAK NEHRİ KIYISINDA BULUNAN YAKLAŞIK 310.000 M² YÜZÖLÇÜMÜ ALANININ MİLLET BAHÇESİ OLARAK DÜZENLENMESİ UYGUN DEĞERLENDİRİLMİŞTİR” İFADELERİNE YER VERİLDİ.

SAMSUN 28.07.2020, 16:00
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Bafra Millet Bahçesi Projesi onaylandı

Samsun’un Bafra ilçesinin sosyoekonomik hayatına katma değer kazandırması amacıyla hazırlanan "Millet Bahçesi Projesi" Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlan Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin ardından, resmi başvurusu daha önce yapılan Millet Bahçesi Projesi’nin de ilgili bakanlıkça onaylanması ilçede memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan daha çok yeşil anlayışı doğrultusunda, Kızılırmak Sedde kıyısı boyunca 4 parselden oluşan toplam 310 bin metrekare alan üzerine Millet Bahçesi yapılması hususundaki başvuru 24 Haziran’da yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 27 Temmuz 2020 tarihli yazısında, "Bafra ilçesinde yer alan, imar planında ’park ve mesire alanı’ olarak planlanan, bölgede Kaymakamlık Hizmet Binasının yer aldığı Resmi Kurum Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Cami Alanı ve Kültürel Tesis Alanları ile Kızılırmak Nehri kıyısında bulunan yaklaşık 310 bin metrekare yüzölçümü alanının Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi uygun değerlendirilmiştir” denildi.

İlgili yazıda ayrıca İlçenin Çilhane ve Büyükcami Mahalleleri sınırlarında yer alan aktif alanın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi, iş ve işlemlerin TOKİ Başkanlığı tarafından yürütülmesi, alana ilişkin gerekli görülen imar plan işlemlerinin Bafra Belediyesince, alan içinde bulunan parsellerin proje amacı doğrultusunda gerekli tahsisin Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılması bilgileri yer aldı.

Bölgenin en büyük Millet Bahçesi olacak

Yaklaşık 310 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek ve bölgenin en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyacak Millet Bahçesi alanının hemen yanında ihalesi yapılan ve inşası devam eden Hükümet Konağı Binası ile yapılması planlanan Bafra Belediyesi Hizmet Binası gibi önemli projeler yer alıyor. Proje alanı içerisinde 10 dönüm otel alanı, 10 dönüm cami alanı, 5 dönüm eğitim tesis alanı gibi çeşitli kamusal alanlar bulunacak.

Bafra sosyal yaşantısında büyük bir katkı sağlayacak projenin Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan daha çok yeşil anlayışı doğrultusunda, Kızılırmak Sedde kıyısı boyunca 4 parselden oluşan toplam 310 bin metrekare alan üzerine Millet Bahçesi yapılması hususundaki 24 Haziran tarihinde yaptığımız başvurumuzun 27 Temmuz’da onaylanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz Millet Bahçesi ile ilgili adımların bu sıklıkta ve kısa zaman dilimi içinde atılıyor olması oldukça önemli” dedi.

“Sosyal alan ihtiyacını karşılayacak”

Millet Bahçesi yapılması için yoğun çaba gösterdikleri alanın Bafra’nın en gözde en kıymetli alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Hamit Kılıç, “Bu proje ile Bafra’mızın sosyal alan ihtiyacının karşılanması planlıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, sosyal ve spor alanlarıyla yeşilin her tonuna ev sahipliği yapacak millet bahçemizin, belli ilke ve standartlar doğrultusunda tasarlanması ve doğru planlanması şehrimizin kimliği açısından son derece önemli. Millet Bahçemizin temel özelliklerini, planlama, projelendirme ve uygulamaya ilişkin tasarım kriterleri ve bahçe içerisinde yer alacak bütün fonksiyonlarından sonra, genci ve yaşlısıyla 7’den 70’e bütün vatandaşlarımız tabiatla buluşacak, keyifli ve huzurlu vakit geçeceği yer olacaktır” diye konuştu.

“Emeği Geçenlere Teşekkür Ederiz”

Projemizde emeğe geçenlere teşekkür eden Kılıç, “Bizlere desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekilimiz Sayın Av. Orhan Kırcalı, Samsun Milletvekilimiz Dr.Ahmet Demircan, Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, il ve ilçe yönetimiz ve kadirşinas halkımıza kalbi teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikiyle Samsun genelinde ilk Millet Kıraathanesini Bafralıların hizmetine sunan Bafra Belediyesi, bölgenin en büyük Millet Bahçesini de ilçeye kazandırıyor.

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