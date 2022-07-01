banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı

Bafra meclisi kadına şiddeti ele aldı

SAMSUN (İHA) – Bafra Belediye Meclisi’nde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda meclis üyelerine sunum yapıldı.

SAMSUN 01.07.2022, 16:05
Bafra meclisi kadına şiddeti ele aldı

SAMSUN (İHA) – Bafra Belediye Meclisi’nde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda meclis üyelerine sunum yapıldı.

Bafra Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Hamit Kılıç yönetiminde Bafra Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Samsun Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Tuğba Talay Tacar tarafından meclis üyelerine yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Belediye meclisi toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, İmar Komisyonu Raporu ile gelen evrak ve dilekçeler görüşüldü.

Yorumlar (0)
29°
açık